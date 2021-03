Andrea Cerioli è sparito da tempo dalla televisione (dopo aver fatto incetta di programmi, da Uomini e Donne a Temptation Island), ma nel corso delle prossime settimane tornerà in pompa magna in tv apparendo contemporaneamente sulle reti Mediaset e su MTV.

Oltre ad essere uno dei naufraghi della prossima edizione de L’Isola dei Famosi (il suo nome era fra le riserve, ma dopo il ritiro di Carolina Stramare è passato in prima linea), Andrea Cerioli sarà anche uno dei protagonisti del nuovo programma di MTV, dal titolo MTV Cribs Italia.

MTV Cribs è uno show famosissimo in tutto il mondo a cui molte celebrità hanno partecipato spalancando le porte della propria casa e dando la possibilità di sbirciare un po’ dentro. Da 50 Cent a Kim Kardashian passando per Usher, Snoop Dogg e Missy Elliott.

E se in America possono sognare guardando la dimora della Kardashian, noi italiani dovremmo accontentarci di vedere il nido d’amore di Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione.



Andrea Cerioli debutta su MTV, il cast di MTV Cribs

Come annunciato da DavideMaggio.it, MTV Cribs Italia andrà in onda per tre settimane ed ogni puntata sarà composta da due episodi. Nel primo (in onda il 17 marzo) MTV entrerà nelle case di Sfera Ebbasta e Charlie Charles e di Luca Vezil, fidanzato di Valentina Ferragni.

Nel secondo (in onda il 24 marzo), sarà la volta del calciatore Luis Alberto e della DefHouse, un gruppo di TikToker. Chiude il terzo episodio (in onda il 31 marzo) proprio Andrea Cerioli con la fidanzata Arianna Cirrincione ed Elettra Lamborghini.