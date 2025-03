Andrea Cerioli mostra i risultati della liposuzione e si prepara al botox

Andrea Cerioli ha rivelato ai suoi follower di Instagram i risultati della liposuzione all’addome e ai fianchi, a quattro mesi dall’intervento. Ha condiviso la sua esperienza, segnata da problemi metabolici e da una significativa perdita e ripresa di peso. Cerioli ha spiegato di aver accumulato adipe in modo localizzato e di aver dovuto affrontare la rimozione della cistifellea a causa di problemi biliari. Ha descritto il suo stato attuale, dichiarando che colesterolo e trigliceridi erano fuori controllo.

Nel post, ha mostrato le foto del prima e del dopo, sottolineando l’importanza di un regime alimentare sano e dell’attività fisica. Tuttavia, ha riconosciuto che, con la piccola Ally, trovare tempo per l’esercizio è stato difficile, ma si è detto fiducioso di riuscire a impegnarsi di più per sentirsi al meglio. Ha enfatizzato come il vero obiettivo sia prendersi cura di sé e della propria salute, piuttosto che concentrarsi solo sull’estetica.

In aggiunta alla liposuzione, Cerioli ha in programma anche un trattamento di botox sulla fronte. Nel 2022, dopo la sua partecipazione a “L’Isola dei Famosi”, aveva già espresso le sue frustrazioni riguardo l’aumento di peso localizzato nel girovita, dichiarando di pesare 85.7 kg, ovvero 10 kg sopra il suo peso ideale. Ha descritto il suo corpo come “simile a un otaria” e ha deciso di avviare una sfida personale per migliorare le sue abitudini quotidiane, nella speranza di tornare in forma.