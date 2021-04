Andrea Cerioli a L’Isola dei Famosi ha mostrato un fisico decisamente più morbido rispetto agli addominali scolpiti a cui ci aveva abituati su Instagram e molti sul web lo hanno accusato di modificarsi le foto.

La sua fidanzata Arianna Cirrincione, ospite ad Isola Party con Andrea Dianetti e Valeria Angione, ha svelato che in realtà Andrea ha solo deciso di non allenarsi più come un tempo.

“Andre che si modifica le foto su Instagram? Al giorno d’oggi, sia per una donna che per un uomo, sono accuse e insinuazioni tristissime, non ci trovo nulla di male se un uomo dopo un anno di quarantena – o anche nel privato – decidesse di non allenarsi più, non vedo il problema! Uomo de panza, uomo de sostanza, basta con questo addominale scolpito!”

E ancora:

“Se raggiungerei Andrea su L’Isola dei Famosi? Per salutarlo sì, come concorrente no! Non sono gelosa di Andrea, mi fido di lui”.

Infine Arianna Cirrincione ha commentato il gossip lanciato da Miryea Stabile che aveva parlato di “interesse” di Cerioli nei confronti di Elisa Isoardi.

“Miryea ha detto che Andrea aveva un certo interesse per Elisa Isoardi, quindi ho avuto un attimo di palpitazione: è una diceria, magari è stata una sua interpretazione, la rispetto, ma insomma..”.

Andrea Cerioli, un po’ di foto prima de L’Isola dei Famosi