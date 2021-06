Andrea Cerioli in passato (durante la sua prima partecipazione a Uomini e Donne nel 2014) è stato corteggiato da una donna del Trono Over? A lanciare questa notizia è stato il portale Bigodino.it, che ha scritto:

“Andrea Cerioli, nel corso della sua prima esperienza nel dating show di Maria de Filippi era stato corteggiato da una dama ancora presente nel programma. Nella scorsa edizione aveva fatto parlare di sé per la conoscenza che aveva iniziato con il partenopeo Armando Incarnato. Di chi si tratta? Della bellissima Brunilde Habibi. La dama non è affatto un nuovo arrivo nel programma di Maria de Filippi, dato che già nel 2014 aveva preso parte al programma. In quell’occasione Brunilde aveva vestito i panni di corteggiatrice del trono classico: uno dei tronisti era Andrea Cerioli, mentre l’altro era Jonas Berami“.

Una verità a metà: Brunilde Habidi (che oggi ha solo 33 anni), nel 2014 ha sì partecipato a Uomini e Donne, ma non è mai apparsa nella schiera di corteggiatrici del duo Andrea Cerioli e Jonas Berami, che si sono seduti sul trono a settembre del 2014, ma in quella di Luca Viganò e Marco Fantini, che hanno ricoperto il ruolo di tronisti nella primavera del 2014, prima della pausa estiva.

Brunilde a Uomini e Donne, la foto del 2014 e del 2020:

Ora invece, 7 anni dopo, è così:

Ecco perché Armando ha deciso di non frequentare più Brunilde… #UominieDonne pic.twitter.com/zpLoO89I47 — Uomini e Donne (@uominiedonne) January 14, 2021