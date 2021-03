Andrea Cerioli non sembrerebbe essersi granché ambientato a L’Isola dei Famosi da quando è entrato lo scorso giovedì in qualità di premio per la squadra dei Burinos.

Dopo averlo lasciato un po’ impacciato nel corso della sua prima puntata al grido di “sono frastornato, non capisco bene dove mi trovo”, lo abbiamo infatti ritrovato ieri sera sempre spaesato e palesemente stanco.

La stessa Ilary Blasi durante la diretta ha mandato un suo confessionale del primo giorno:

“Me lo immaginavo diverso qua, mi viene da piangere in questo momento […] sono senza sigarette, ho il sale addosso, mi rompo il c**o”.

Ed anche nel lungo daytime in onda su Mediaset Extra, abbiamo potuto assistere al suo ennesimo sconforto.

“Qua è una noia infinita, è bello il primo giorno, ma il secondo giorno è uguale al primo. Uno avoglia a dire ‘eh ma in Italia è zona rossa’, ma almeno in Italia stai con la tua famiglia, qua a me manca la mia famiglia. Stanotte mi sono svegliato mille volte ed era sempre buio. Buio, buio, buio”.

Elisa Isoardi ha provato a rincuorarlo: “Almeno hai trovato la capanna ed il fuoco, noi quando siamo arrivati non avevamo nulla nulla nulla“, ma sembrerebbe essere servito a poco.

Nel dubbio siamo riusciti a vederlo in costume, ecco un po’ di foto.