Andrea Cerioli nel giorno del suo 32esimo compleanno ha conquistato – dopo una serie di prove ed un televoto lampo – la finalissima, che si terrà in Honduras il prossimo 7 giugno.

Andrea Cerioli è il primo finalista di questa edizione dell’Isola dei Famosi!🎉🎊 #Isola pic.twitter.com/Bi5wy2Gj5h — L’Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) May 21, 2021

Sbarcato in Honduras dopo 11 giorni di reality, l’ex tronista ha vissuto le sue prime puntate in sordina palesemente spaesato e visibilmente a disagio in quel contesto isolano.

I primi giorni ha praticamente sempre pianto minacciando più volte il ritiro (“Qua è una noia infinita, è bello il primo giorno, ma il secondo giorno è uguale al primo. Uno avoglia a dire ‘eh ma in Italia è zona rossa’, ma almeno in Italia stai con la tua famiglia, qua a me manca la mia famiglia. Stanotte mi sono svegliato mille volte ed era sempre buio. Buio, buio, buio”), ma poi si è ambientato ed ha dato il meglio di sé.

Ha iniziato a vincere le prove leader, ci ha regalato numerose catfight e si è conquistato il soprannome di Brontolo, il lamentone dell’edizione.

Fra i momenti più discussi della sua esperienza a L’Isola dei Famosi c’è senza dubbio il suo cambiamento fisico: sbarcato con 80 kg sulla bilancia, in circa due mesi ne ha persi ben 16. Ora pesa 64 kg. Gli addominali di Instagram, dopo un anno di quarantena, sono ormai un lontano ricordo. Ma Andrea Cerioli è bello sempre, anche versione normale.

Andrea Cerioli a L’Isola dei Famosi, le foto delle prime settimane:

Andrea Cerioli a L’Isola dei Famosi, le foto delle ultime settimane:

FONTE FOTO | YouMediaFanPage