Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione si sposano: svelata la data e i preparativi

Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione, ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo, hanno annunciato che si sposeranno nel 2024. Arianna ha rivelato che la proposta di matrimonio è stata inaspettata, poiché entrambi avevano concordato di sposarsi dopo la nascita della loro bambina. “Ero in attesa del momento giusto,” ha detto Arianna, “ma pensavo che, avendo Andrea poca capacità di mantenere segreti, alla fine avrei scoperto i suoi piani. Invece è stato molto abile e non me l’aspettavo affatto. La proposta è avvenuta in un contesto semplice, con la nostra piccola presente, il mio posto preferito, e tutto è andato esattamente come desideravo.”

La coppia ha anche rivelato la data delle nozze: il 24 maggio di quest’anno. Andrea ha confermato che l’organizzazione è già in corso: “Mancano pochi mesi.” La location non è ancora stata definita, ma Andrea ha spiegato che sarà una scelta che ricade tra Toscana e Umbria, per essere a metà strada tra le famiglie di entrambi: quella di Arianna a Bologna e quella di Andrea a Genova.

Inoltre, la coppia festeggerà sei anni di anniversario a gennaio. Quando si sposeranno a maggio, la loro figlia Allegra Cerioli avrà un anno e tre mesi. Questo momento segna un importante passo nella loro vita insieme, e l’emozione di entrambi è palpabile mentre si preparano a intraprendere questo nuovo capitolo. La scelta di un matrimonio semplice e intimo, con la famiglia al centro, riflette i valori e le priorità della coppia, che continua a costruire la propria vita insieme nel migliore dei modi.