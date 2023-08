Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione aspettano un figlio. Lo hanno annunciato loro, via Instagram, con una foto col pancione: “A te che sei già e sarai, la parte migliore di noi. Mamma e papà“.

I due rincorrono la gravidanza ormai da svariati anni e ne parlavano anche quando lui ha partecipato a L’Isola dei Famosi. Ora finalmente la lieta notizia.

Andrea Cerioli aveva manifestato il desiderio di paternità già un decennio fa, nel corso di un’intervista datata 2014. All’epoca non aveva ancora conosciuto Arianna Cirrincione.

“Non vedo l’ora di diventare padre. Sicuramente non è un traguardo che vorrei raggiungere con una certa superficialità perché un bambino non è un capriccio. Ma sono certo che quando vivrò con la mia donna in quella che sarà la nostra casa, quando lei mi dirà che sarà incinta sarò l’uomo più felice al mondo”.