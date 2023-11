Andrea Cerioli dimagrito moltissimo per problemi di salute: lo sfogo

Andrea Cerioli in queste settimane ha fatto molto preoccupare i suoi fan perché è finito più volte in ospedale. Un periodo non semplice che sarebbe nato dalla sua esperienza a L’Isola dei Famosi.

“Sono davvero esausto da questo periodo” – ha esordito Andrea Cerioli su Instagram – “Torniamo indietro di 2 anni. Prima de L’Isola dei Famosi eravamo in quarantena e come tutti, o quasi, mi sono goduto la casa e soprattutto la cucina, ingrassai molto. Arrivò improvvisamente L’Isola dei Famosi e come vi ricorderete arrivai bello pienotto. Persi 26 kg in 80 giorni uscito da lì, errore mio, tornai a mangiare come prima, cosa sbagliatissima perché bisognerebbe integrare lentamente e in bianco. Pensate che sul volo di ritorno chiamarono un medico a Città del Messico perché mi senti malissimo dopo una mangiata in aeroporto, ma ripeto, errore mio, dopo 80 giorni, la fame era davvero tanta, fame vera”.

Andrea Cerioli ha poi continuato col suo sfogo:

“Ho ripreso 28/29kg in poco più di un mese, esami del sangue completamente sballati e fegato grossissimo che mi causò non pochi dolori. Curo il curabile, sto bene per dei mesi… Ora nell’ultimo mese fortissimi dolori improvvisi alla bocca dello stomaco, sterno e dietro la schiena, la sensazione è quella di bere un litro di ammoniaca e alla coleciste, data da un calcolo poco più grande di un cm. Ma il problema non è il calcolo ma il tanto fango biliare che me la gonfiare non riuscendo a uscire che mi causa un grosso dolore addominale, riversando la bile nello stomaco”.

Andrea Cerioli: “Ho perso 8 kg”

“Esami del sangue perfetti, tac ed ecografia confermano problema alla coleciste per il resto tutto ok. Stamattina ho fatto gastroscopia. Ho bile nello stomaco ed un ernia iatale che sicuramente complica il dolore dato dallo scarico di bile nello stesso. Ho fatto anche biopsia per vedere se ci dovesse essere helicobacter, lo scoprirò tra 10 gg circa, che da un lato spererei ci fosse così con antibiotico posso curare questa forte gastrite riuscendo a mirare la causa, nel caso non ci fosse, continuerò terapia per pulire colecisti (che per ora non è da operare, ma da sfiammare e ripulire) e ovviamente sedare la gastrite biliare con terapia”.

L’ex naufrago ha poi concluso: