Andrea Casalino per ottenere un posto all’interno della Casa del Grande Fratello Vip ha mentito? Il giallo è esploso e le vibes sono le stesse di Franceska Pepe dello scorso anno che aveva dichiarato di aver vinto a Beirut (che non è in Europa e quindi? Cit.) il titolo di Miss Europa 2016.

“Ho una domanda, perché sul web impazza una questione” – le chiese in diretta televisiva Alfonso Signorini – “Tu hai dichiarato di essere Miss Europa 20216 e di essere stata eletta a Beirut. Ma se vai sul sito di Miss Europa, c’è scritto il nome di un’altra vincitrice, non c’è il tuo. Non è che hai detto una bugia?”. / “Ho detto di aver vinto la prima fascia” – tentò di giustificarsi la Pepe – “Ma va beh dai, che differenza farà mai? Non stiamo qui a mettere i puntini sulle i”.

A BEIRUT CHE NON È IN EUROPA E QUINDI pic.twitter.com/MmYu7XceBV — culturale (@pazzeska6) September 1, 2021

La storia è più o meno la stessa: Andrea Casalino nel sito ufficiale del Grande Fratello Vip è stato descritto come “modello, testimonial di molti brand” e “eletto Mister Italia a 20 anni” senza dimenticare alcune fiction Mediaset come Rodolfo Valentino o Squadra Antimafia.

Andrea Casalino eletto Mister Italia… Ma non ha mai vinto!

Come già scritto Andrea Casalino è stato etichettato come vincitore di Mister Italia, ma quell’anno il titolo non è andato a lui ma a Miky Falcicchio che, fra le pagine di IGossip.it, ha sbottato.

“Capisco e comprendo la necessità di “pompare” un personaggio prima di definirlo Vip all’interno di un contenitore dove la parola Vip viene associata al curriculum del concorrente di un reality come il Grande Fratello, ma appropriarsi di un titolo, mai ricevuto è quasi simpatico, se non generasse confusione. Non mi sono mai reputato un VIP, anzi spesso quasi arrossisco (e chi mi conosce lo sa) quando menzionano il mio titolo vinto nel 2010, con una carriera quasi ventennale da Modello, ma leggere Andrea Casalino “Mister Italia 2010”, è davvero assurdo, forse non ci crede nemmeno lui. Lo so perché sono io ad aver vinto quel titolo e lui in quella edizione, arrivò semplicemente tra i primi 6 classificati, ma certamente non è Mister Italia 2010. Non so chi abbia partorito il lancio di questa notizia, ma sarebbe stato importante accertarsi della veridicità della notizia stessa. Esistono centinaia di articoli di giornali, notizie e video relativi alla proclamazione e alle mie ospitate in Tv, ma la mia domanda resta solo una, perché?!?”