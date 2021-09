Andrea Casalino sarà uno dei prossimi concorrenti del Grande Fratello Vip e guai a dargli dello sconosciuto o “nuovo per il grande pubblico” perché si indispettisce e non poco. Ed a questo punto poco importa se nella scheda del reality è stato etichettato come Mister Italia nonostante non abbia mai vinto il concorso, perché tanto il suo curriculum lo precede. Così dice.

A domanda diretta di TvBlog, “sei un personaggio che possiamo definire nuovo per il grande pubblico: è un vantaggio o uno svantaggio?”, il modello ha letteralmente sbroccato.

È il mio lavoro, ne sono grato e ne sono orgoglioso. Non voglio screditare la macchina GF che è pazzesca, ci mette in vista ed è qualcosa di straordinario. Però si tratta anche di riconoscere quello che ho fatto prima del GF. Ho una storia, un percorso, un profilo e tanto da raccontare. Non mi reputo né un personaggio nuovo, né un personaggio vecchio”.

“Io non mi reputo un personaggio nuovo, mi reputo una persona che ha sempre lavorato nella moda e nello spettacolo, da 12 anni. Mi reputo Andrea Casalino. Ho fatto sempre moda e pubblicità fino a 4 mesi fa. Ho fatto fiction. È ovvio che, se non fai determinati programmi, hai un’esposizione più bassa e la gente fatica a riconoscerti. Mi piace l’idea che suscito curiosità, mi piace meno l’idea che io possa essere categorizzato in una veste non mia: io ho sempre lavorato. Non è il GF Vip che mi dà il trampolino di lancio. Ho fatto di tutto.

Quando invece gli è stato fatto notare che Filippo Nardi, ex gieffino, ha chiesto chi fosse sotto al suo post di presentazione, Andrea Casalino ha dichiarato:

“Filippo Nardi mi è sempre stato simpatico quando sbottò per le sigarette in quell’epica immagine del GF2. Sinceramente, non l’ho capito nemmeno io perché ha scritto così. Purtroppo, sono un vip che hanno chiamato per fare un programma. Mi spiace per lui che non sa chi sono! Io sono un ragazzo umilissimo che ha sempre lavorato e che, negli ultimi 12 anni della sua vita, ha lavorato in questo mondo, si è fatto il c*lo dalla mattina alla sera, viaggiando come un dannato. Lo dico con estrema disinvoltura, non voglio fare il figo.

Mi dispiace per Filippo, anche se mi ha fatto un po’ sorridere il suo “Who is?”, e non lo dico con critica. Posso anche un po’ capirlo. Però, se lui non ha neanche la curiosità di cercare il mio nome su Google… Farlo aiuterebbe un po’ tutti! Google aiuta sempre!”.