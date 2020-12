Andrea Bocelli ha fatto un regalo ai fan per Natale, cantando Silent Night nelle Grotte di Frasassi: l’evento sarà trasmesso in televisione su Canale 5.

Andrea Bocelli ha incantato il proprio pubblico cantando una versione speciale di Silent Night a cappella nello scenario magico delle Grotte di Frasassi. Un evento straordinario che rivivrà anche in televisione nel giorno più magico dell’anno, il 25 dicembre, in seconda serata su Canale 5.

Andrea Bocelli: Silent Night nelle Grotte di Frasassi

In questo Natale diverso, difficile, ma non per questo meno magico, il tenore di Lajatico ha tenuto un set acustico in streaming mondiale sulla sua pagina Facebook da uno dei luoghi naturali più belli del mondo, ovvero le Grotte di Frasassi, nelel Marche.

Andrea Bocelli

La sua performance è stata seguita da centinaia di migliaia di persone, un successo straordinario che sta per arrivare anche in televisione. La sua Silent Night sarà trasmessa infatti in seconda serata su Canale 5 nel giorno di Natale.

Il Live di Andrea Bocelli nelle Grotte di Frasassi

Lo speciale livestreaming per Natale del tenore è stato impreziosito da canzoni amatissime come White Christmas, Caro Gesù Bambino, Fratello Sole Sorella Luna, Pianissimo e appunto Silent Night, eseguite con l’accompagnamento del solo pianoforte e della ballerina Brittany O’Connor.

Uno spettacolo straordinario diretto da Gaetano Morbioli in location unice che la Sala Abisso Ancona, quella caratterizzata dalle stalagmiti denominate ‘I Giganti’, e la Sala delle Candeline. Un appuntamento che è stato prodotto in collaborazione con Facebook, Sugar e Decca Records, con il sostegno della Regione Marche, Comune di Genga e Consorzio Frasassi.

Di seguito la versione a cappella di Silent Night del tenore di Lajatico in questo scenario suggestivo, unico e decisamente magico: