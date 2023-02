Andrea Bocelli in concerto a Taormina nel 2023: data e biglietti

Andrea Bocelli in concerto a Taormina nel 2023: la data e le informazioni sui biglietti del cantante di Lajatico.

Sarà un 2023 di musica, ancora una volta, per una delle location più amate, eleganti e spettacolari in Italia: il Teatro Antico di Taormina. Tra i tanti appuntamenti che prenderanno vita proprio all’interno dello storico teatro siciliano ci sarà anche un grande concerto di uno dei cantanti italiani più amati al mondo: Andrea Bocelli. Un evento speciale che permetterà all’artista di esibirsi non solo in un luogo magico, ma accompagnato da alcune guest star e da un’orchestra davvero speciale. Scopriamo insieme tutti i dettagli su questo grande appuntamento.

Andrea Bocelli in concerto a Taormina: i dettagli

Un luogo magico farà da cornice al concerto magico di una delle voci più incantevoli al mondo, quella di Andrea Bocelli. Il tenore di Lajatico sarà protagonista di un evento emozionante tra spettacolo, arte e musica, per una platea che sarà, molto probabilmente, internazionale.

Andrea Bocelli

La data da segnare con un circoletto rosso sul calendario è il 1° settembre 2023. Sul finire dell’estate siciliana, l’artista regalerà al suo pubblico un live speciale, accompagnato dall’Orchestra Coro Lirico Siciliano e da alcune guest star, per un live in cui alternerà alcune delle sue hit più famose con le più celebri arie d’opera.

I biglietti del concerto di Bocelli

A presentare questo appuntamento straordinario è stato il sindaco di Taormina, Mario Bolognari, che ha dichiarato: “Il concerto di Andrea Bocelli sarà un evento straordinario, come lo fu quello del 2019, quando arrivarono spettatori da ogni parte del mondo. La città di Taormina, oltre all’onere di accogliere un simbolo del bel canto italiano, ne riceverà un aiuto per la promozione del territorio e delle sue strutture artistiche“.

L’inizio del concerto è previsto per le 21.30. I biglietti sono in vendita sul circuito TicketOne e in tutti i punti vendita autorizzati. Questi i prezzi nel dettaglio:

– poltronissima platinum 400 euro più diritti di prevendita;

– tribuna numerata 280 euro più diritti di prevendita;

– cavea numerata gold 180 euro più diritti di prevendita;

– cavea numerata 145 euro più diritto di prevendita;

– cavea non numerata 85 euro più diritti di prevendita.