Andrea Bocelli e Papa Francesco: Un’amicizia speciale e l’ultimo incontro

Nel giorno dei funerali di Papa Francesco, Andrea Bocelli ha ricordato il pontefice in un’intervista, evidenziando il profondo legame che li univa. Il tenore ha descritto la stima reciproca e gli incontri significativi che hanno caratterizzato la loro amicizia. Nell’ultima conversazione, Francesco aveva “rimproverato” Bocelli per non averlo visitato di recente.

La scomparsa di Papa Francesco ha suscitato grande tristezza tra i fedeli e coloro che lo conoscevano. Bocelli ha esprimere il suo privilegio di aver vissuto durante il suo pontificato, raccontando dettagli della loro lunga amicizia. In un’intervista a Corriere.it, ha rievocato il loro legame affettuoso e alcuni episodi curiosi, tra cui il loro ultimo incontro avvenuto in occasione del G7. Bocelli ha ricordato le parole del Papa, che lo ha accolto con un “Andrea, è tanto che non ci vediamo”, commuovendolo e facendolo sorridere.

Il tenore ha riferito di aver pianto quando ha sentito le prime parole di Francesco, il celebre “Buonasera”, e ha descritto il pontefice come una testimonianza viva della presenza di Cristo. La loro amicizia è iniziata poco dopo l’elezione di Francesco, quando lui e sua moglie furono ricevuti a Santa Marta. Bocelli ha condiviso il lavoro filantropico della sua fondazione, che Papa Francesco ha incoraggiato, specialmente per aiutare Haiti.

Infine, Bocelli ha manifestato la sua disponibilità a onorare la memoria del Papa attraverso la musica, suggerendo che sarebbe un bel modo per rendergli omaggio.