Andrea Bocelli e i figli Matteo e Virginia canteranno alla Casa Bianca davanti al presidente Biden per uno special natalizio.

Natale con il presidente Biden per Andrea Bocelli e i figli Matteo e Virginia. Il tenore e i suoi eredi saranno tra gli artisti protagonisti di un concerto alla Casa Bianca il prossimo 21 dicembre. L’artista canterà all’interno di una manifestazione organizzata ogni anno dalla PBS e intitolata In performance at the White Christmas: Spirit of the Season. Uno spettacolo condotto dall’attrice Jennifer Garner e che quest’anno vedrà come ospiti d’onore anche il presidente e la ‘sua’ First Lady.

Andrea Bocelli e Matteo Bocelli

Andrea Bocelli con i figli alla Casa Bianca

Lo special natalizio in onda sulla PBS non sarà in diretta ma verrà registrato interamente dall’11 al 14 dicembre in diverse stanze della Casa Bianca, per poi essere presentato in anteprima alle 20 locali di martedì 21 dicembre. Con Andrea per l’cocasione ci sarà anche il figlio Matteo, che da un paio d’anni ha iniziato una brillante carriera nel mondo della musica, oltre alla piccola Virginia, che invece lo scorso anno fu protagonista proprio con il padre di un’emozionante versione del classico Hallelujah.

Di seguito il video del live di Andrea con Virginia al Teatro Regio di Parma:

Gli altri cantanti dello speciale natalizio della PBS

Non solo i Bocelli. Lo spettacolo che andrà in onda in Italia alle ore 2 del 22 dicembre vedrà protagonisti tanti altri artisti di primo piano della musica internazionale. Tra questi Norah Jones, Camila Cabello, i Jonas Brother, Billy Porter, ErichChurch e anche delle vere e proprie star ‘natalizie’ come i Pentatonix. Non mancheranno un coro gospel e la banda della Marina degli Stati Uniti.