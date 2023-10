Andrea Antonello a Ballando con le Stelle: è il ragazzo autistico già visto in tv

Milly Carlucci nel corso delle varie edizioni di Ballando con le Stelle ha raccontato e dato voce a varie diversità. Ha fatto partecipare l’atleta paralimpica con la sindrome di down Nicole Orlando; il lanciatore del disco non vedente Oney Tapia e pure Giusy Versace che ha gareggiato con una protesi alla gamba. Per questo non mi ha stupito leggere dell’arruolamento di Andrea Antonello in qualità di ballerino per una notte in questa edizione.

Il ragazzo, come anticipato da TvBlog, è autistico ed è già noto in tv perché la sua storia è stata raccontata in varie trasmissioni. L’ultima a Domenica In, dove Andrea Antonello è andato insieme al padre Franco per presentare il loro ultimo libro e raccontare la loro storia.

Per Franco Antonello, padre di Andrea, è diventata una missione quella di fare qualcosa per i ragazzi autistici. Nel corso degli anni ha fondato l’impresa sociale I Bambini Delle Fate per aiutare le famiglie che hanno ragazzi autistici in casa e anche La Banca Del Tempo Social dove i volontari dedicano parte del loro tempo libero ai loro coetanei affetti da autismo.

Andrea Antonello ballerino per una notte a Ballando con le Stelle: tutte le coppie in gara

