Andrea Alessi: il re della bellezza a Cannes e Venezia

Da stranotizie
Andrea Alessi, titolare del salone Diciannove Hair Lab a Trento, ha lavorato con personaggi internazionali come Hell Raton e Emma Tillinger, produttrice di film come Joker e The Irishman, e ha incontrato star come Lady Gaga, Angelina Jolie, George Clooney, Patty Bravo e molti altri. La sua carriera è iniziata quasi per caso, quando ha deciso di lasciare l’università e seguire la sua passione per la parrucchiera, mestiere che sua madre aveva insegnato a lui.

Andrea ha realizzato il sogno più grande per un operatore della bellezza: acconciare le star dei Festival del Cinema di Cannes e Venezia. Lui ha spiegato che la moda non la fa la celebrità, ma la squadra che c’è dietro, tra stilisti, parrucchieri e make-up artist. Per quanto riguarda le nuove tendenze beauty, Andrea conferma il ritorno dei capelli lunghi, sciolti e lisci, naturali ma curati, e il ritorno della semplicità nel trucco.

Andrea ha lavorato durante la pandemia creando video tutorial sui social, il che gli ha permesso di farsi notare e di ricevere la sua prima chiamata per lavorare al Festival di Cannes. La sua esperienza lavorando con le star è stata descritta come stimolante ma anche molto faticosa, con molti sacrifici e lunghe ore di lavoro.

La prima persona famosa di cui si è occupato è stato Hell Raton, giudice di X Factor all’epoca. In seguito ha lavorato con molti altri personaggi famosi, come Lady Gaga, Angelina Jolie e George Clooney. Andrea ha anche aperto il suo salone a Trento, che rappresenta oggi il suo punto fermo e la sua soddisfazione più grande, dopo aver creato un team unito e affiatato. Il suo sogno è continuare a crescere e formarsi, senza perdere autenticità e senza avere paura di sognare.

