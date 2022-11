Andre Lamoglia racconta un momento imbarazzante con Manu Rios sul set di Elite

Netflix ha da poco rilasciato la sesta stagione di Elite, che al contrario delle precedenti è più ‘family friendly’ (ma comunque surreale). Nonostante questi episodi siano a prova di Moige, c’è comunque una breve scena interessante in cui Manu Rios e Andre Lamoglia si fanno una doccia insieme. L’attore brasiliano in una recente intervista ha svelato un aneddoto proprio su quella doccia con il collega.

“In questa stagione ci sono meno scene girate in camera. Diciamo che abbiamo affrontato temi più delicati e complicati. Però ci sono state sequenze dove non indossavamo nulla, ad esempio quella della doccia. Dovete sapere che per queste parti c’è sempre qualcuno che ci supporta e aiuta, che ci chiede fino a dove vogliamo spingerci e se ci sono cose che non vogliamo mostrare o che ci infastidiscono. Di solito comunque togliamo tutto e indossiamo una sorta di tanga e così è successo nella scena della doccia. Ecco in quel momento io e Manu abbiamo giocato e ci sono anche delle foto che ho io sul cellulare. Ok forse detta così suona male e alla fine fraintendete tutto. No davvero era una cosa divertente, un gioco.

Il momento più imbarazzante è stato in un’altra scena con lui. Si trattava però di una scena della scorsa stagione. Anche in quel caso avevo questo piccolo tanga o una roba del genere. Stavamo girando la stessa parte da tutta la notte e a un certo punto io mi sono rilassato troppo e non mi sono accorto di qualcosa. Ovviamente non era mentre stavamo registrando. E quindi mi hanno detto ‘attento, guarda bene’, così ho sistemato tutto e via, ho continuato facendo finta non fosse successo nulla”.