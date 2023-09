André Lamoglia parla di bisessualità e di un grosso segreto: in arrivo la settima stagione di Elite

Il prossimo 20 ottobre su Netflix tornerà Elite con la settima stagione. Non ci sarà Manu Rios (che pare sia innamorato di un italiano famosissimo), ma rivedremo André Lamoglia, che tornerà a vestire i panni di Ivan. L’attore brasiliano a Extra Globo ha parlato del suo personaggio, di inclusività ed ha anche rivelato che verrà svelato un grosso segreto.

“Non posso fare troppi spoiler su ciò che accadrà a Ivan, ma anticipo che uno dei punti importanti che segnano la sua vita ha a che fare con le conseguenze del vuoto lasciato dopo la morte così brutale di suo padre, e anche da quello della fine dell’amore con il suo fidanzato, che se n’è andato.

Poi il mio personaggio ha un grande segreto che verrà svelato. Beh, penso di aver detto più di quanto avrei dovuto.

Sono felicissimo di poter far parte della rappresentazione LGBTQ nelle mondo delle serie e di interpretare un ragazzo bisessuale. – ha continuato André Lamoglia – È molto importante che, sempre più, le opere audiovisive abbiano temi che bbiano a che fare con l’inclusività.

La rappresentazione rispetto alle tematiche LGBTQIA è cresciuta e dovrebbe crescere ancora di più, le persone hanno il diritto di sentirsi viste e rappresentate, ad avere legittimazione, in ogni modo possibile. Perché si tratta di mostrare sui media quella che è la realtà, la natura e la vita. Dopotutto, non c’è niente di sbagliato nel tuo orientamento, qualunque esso sia.

Lotte come quelle che coinvolgono le cause LGBTQIA+, il razzismo e il femminismo non dovrebbero appartenere solo ai gruppi a cui appartengono, ma a tutti. Dovrebbe essere un principio fondamentale vedere l’uguaglianza tra le persone, con gli stessi diritti, indipendentemente dal colore della pelle, dal genere, dall’orientamento, dalla religione. Onestamente, non riesco a capire come qualcuno possa trovare accettabile agire diversamente, la mancanza di rispetto non è una questione di opinione.

Sono molto felice di essere stato accolto dal pubblico LGBTQIA+ e orgoglioso di interpretare IvanSpero che la diversità nelle serie e nei film continui a crescere e che siano sempre più inclusive, dai cast alle sceneggiature”.