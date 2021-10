L’ideatore della cannabis light in Italia è stato rinviato a giudizio per detenzione e spaccio di stupefacenti. Il processo, in caso di condanna, rischia di affossare lo sviluppo di un comparto, quello della cosiddetta marijuana legale, che dal 2017 ad oggi nello Stivale ha creato oltre 10mila posti di lavoro e centinaia di milioni di euro di introiti.



Quattro anni fa, Luca Marola, parmigiano proprietario del Canapaio Ducale, ebbe l’intuizione di sfruttare la legge del 2016 relativa alla canapa: fra le righe di quel testo infatti non si parlava nello specifico dei fiori della pianta, così si aprì la possibilità di dar via a un mercato delle infiorescenze di cannabis con valori “legali”, ovvero di…