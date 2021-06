Ander e Patrick sono la coppia di Elite di cui non sentivamo il bisogno ma che ci meritiamo. Il primo è interpretato da Aron Piper, il secondo dalla new entry Manu Rios.

I due personaggi fanno la loro conoscenza sotto la doccia durante il sesto minuto della prima puntata della quarta stagione. Nello specifico Ander va a fare la doccia dopo un allenamento a scuola e incontra Patrick che si è appena trasferito da Londra con le sue sorelle. I due sono entrambi gay ma non conoscono l’orientamento sessuale l’uno dell’altro quindi, quando Patrick ha abbassato lo sguardo sui gioielli di famiglia di Ander, quest’ultimo ha prontamente risposto: “Che cosa ti guardi?“.

Ed è a questo punto che scatta fra i due un botta e risposta ai limiti del cringe dove fanno a gara a chi ha più rischiato la vita. Ed è sempre durante questa conversazione che Ander e Patrick – nonostante non si siano dichiarati apertamente – svelano le proprie preferenze sessuali. Una sorta di “A o P” versione teen drama.

Ander e Patrick, la conversazione in doccia è puro trash

A) Che cosa ti guardi?

P) Non ti stavo guardando il pacco, ti stavo guardando la cicatrice. Qualcosa di grave?

A) Mh, mh, qualcosa di grave. Ca**o e quello? [chiede indicando la cicatrice sulla schiena, ndr]

P) Incidente in auto. Tu?

A) Leucemia.

P) Io per poco ci restavo. Ho passato due anni in riabilitazione per tornare a muovermi.

A) Beh a me davano per morto. Finché non è scomparsa miracolosamente, ma può tornare.

P) Va bene, hai vinto. Molto carino il tuo pacco comunque. L’ho sbirciato mentre ti guardavo la cicatrice. Scusa, non volevo metterti in imbarazzo.

A) Tranquillo.

P) E sei anche bello. Sei troppo bello per essere etero. Ho un certo occhio.

A) Beh, l’occhio può ingannare a volte. Molto carino il tuo culo. L’ho sbirciato mentre guardavo la cicatrice.

Amo.