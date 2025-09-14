Andarò Festival: musica e arte a Montorio in Verona

Torna per la terza edizione l’Andarò Festival, un evento ricco di concerti, talk, laboratori e performance, che si svolgerà al Castello di Montorio da venerdì 12 a domenica 14 settembre. Organizzato dall’associazione Andarò, il festival promette di animare il suggestivo spazio con una varietà di esperienze musicali e culturali.

Il programma inizia venerdì alle 17 con una selezione di vinili offerta da Pianeta Musica, seguita da band italiane. Alle 18 si esibirà la Nadt Orchestra di Bologna, portando la sua proposta di nujazz, e alle 20 sarà il turno di Giargo, cantautore di Foggia con inflessioni di latin jazz. La serata si conclude con i Daiana Lou, un duo riconosciuto a livello internazionale e attivo dal 2014.

Sul secondo palco, si presenterà Salmon Magazine e si verranno a susseguire performance artistiche e dj set. Sabato, la musica prenderà il via già dal mattino con Meek Hokum and the Hobophonics, seguiti da Boggi e Tasmania. Alle 16 la band bolongese Pitz proporrà reggae multilingue, mentre Chris Obehi, un cantautore nigeriano, porterà storie della sua esperienza migratoria.

Domenica, dopo un’apertura rock’n’roll dei Ruvidi, si esibiranno gli Alban Fuam con musica d’ispirazione irlandese e Tony Sghembo. Il festival si chiude con il Disperato Circo Musicale Revival, che riunisce diversi stili musicali.

Per partecipare, è necessario acquistare il bicchiere targato Andarò e un biglietto di ingresso. I laboratori, prenotabili online, propongono varie attività creative, dal riciclaggio alla pittura.