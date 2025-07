Andamento negativo di Piazza Affari: analisi dei mercati

I mercati finanziari europei chiudono la giornata con un trend negativo, evidenziando difficoltà per Piazza Affari. In particolare, Mediobanca e l’intero settore bancario incontrano pesanti ribassi, insieme a Leonardo, che subisce vendite dopo recenti guadagni. In controtendenza, il settore energetico mostra segni di positività, con spiccate performance per Brunello Cucinelli.

Nel panorama macroeconomico, Eurostat ha comunicato che l’inflazione nell’Eurozona ha raggiunto il 2% a giugno, in linea con le proiezioni degli esperti, e i prezzi al consumo sono aumentati dello 0,3% rispetto al mese precedente. Questo risultato supporta gli obiettivi fissati dalla Banca Centrale Europea. Il settore manifatturiero, sebbene in contrazione, presenta segni di resilienza, con l’indice PMI che ha toccato quota 49,5, superando le attese preliminari.

In Germania, il tasso di disoccupazione a giugno rimane stabile al 6,3%, inferiore alle previsioni che stimavano un aumento al 6,4%. Nel mercato valutario, l’euro guadagna lo 0,26% rispetto al dollaro, mentre il prezzo dell’oro aumenta dell’1,39%, raggiungendo 3.349,2 dollari l’oncia. Anche il petrolio mostra un incremento dell’1,06%.

A livello di indici, il FTSE MIB di Milano chiude in calo dello 0,48%, interrompendo una serie di tre guadagni consecutivi. Il FTSE Italia All-Share segna una discesa a 42.077 punti, con il FTSE Italia Mid Cap pressoché stabile e il FTSE Italia Star che registra una leggera flessione. Tra i titoli di rilievo, spicca la performance positiva di Brunello Cucinelli (+2,13%), mentre Mediobanca subisce un ribasso del 3,34%, insieme a Leonardo, che perde il 3,14%.