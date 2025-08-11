36.9 C
Roma
lunedì – 11 Agosto 2025
Economia

Andamento misto per i mercati europei tra guadagni e perdite

I mercati azionari europei si muovono con leggere variazioni nella prima parte della giornata. Mentre Londra segna un incremento dello 0,2%, Francoforte registra un decremento dello 0,4%, con Milano che oscillano appena sopra la parità.

Nella borsa italiana, spicca il titolo di Tim, che guadagna fino al 3%, arrivando a 0,45 euro. Anche Unipol mostra un rimbalzo dell’1,9%, mentre Recordati cresce dell’1,8%. Le banche si mostrano stabili, mentre Buzzi registra una flessione superiore ai due punti percentuali.

Sul fronte valutario, l’euro si mantiene stabile rispetto al dollaro, scambiandosi a 1,164. Lo spread tra Btp e Bund decennali rimane tranquillo, oscillando tra i 78 e i 79 punti base.

In ambito delle materie prime, il prezzo dell’oro continua a scendere dopo aver toccato i massimi venerdì scorso. I futures di dicembre si confrontano con difficoltà, mostrando un calo di oltre due punti percentuali e non riuscendo a mantenere il valore di 3.400 dollari, in attesa di notizie riguardanti potenziali dazi statunitensi sui metalli preziosi.

