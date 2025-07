Andamento economia italiana a maggio-giugno 2025: analisi e novità

L’analisi dell’andamento economico dell’Italia rivelata dall’ISTAT mette in evidenza una situazione complessa. L’incertezza a livello globale cresce, alimentata dalle dinamiche della politica commerciale statunitense e dalle tensioni geopolitiche in Medio Oriente.

Nel periodo di maggio e giugno, le prospettive di crescita della domanda mondiale, pur mostrando segni di recupero, restano negative. Questo scenario si traduce in un’attività economica con risultati disparati: la Cina cresce moderatamente, mentre negli Stati Uniti si registra una flessione. Nella zona euro, la produzione industriale è in diminuzione.

In Italia, a maggio, l’indice destagionalizzato della produzione industriale ha mostrato un calo dello 0,7% rispetto al mese precedente, nonostante una media trimestrale in aumento dello 0,6%. La fiducia delle imprese ha evidenziato un incremento per il secondo mese consecutivo a giugno, mentre quella dei consumatori ha subito un nuovo calo dopo il miglioramento di maggio.

Le esportazioni e le importazioni italiane di beni hanno mostrato un aumento nei primi quattro mesi dell’anno nei confronti dei mercati sia dell’UE che extra-UE. Sul fronte del lavoro, a maggio il numero degli occupati è aumentato dello 0,3%, coinvolgendo dipendenti permanenti e autonomi, mentre i lavoratori a termine hanno visto una diminuzione.

Nello stesso periodo, la spesa delle famiglie per consumi finali ha registrato un incremento, sostenuta dall’aumento del reddito disponibile lordo, insieme a una maggiore propensione al risparmio (+0,6 punti percentuali). L’indice armonizzato dei prezzi al consumo (IPCA) ha evidenziato un aumento tendenziale dell’1,7%, mentre l’inflazione sui beni di consumo ha accelerato al 3,1% a giugno.