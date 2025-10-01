23.4 C
Andamento del Mib: mercati europei sotto pressione in Italia

Il Mib si muove poco sopra la parità, superando i 42.700 punti, in linea con le altre borse europee. Tuttavia, il clima degli investitori è teso a causa dello shutdown del governo americano, che potrebbe interrompere il lavoro di centinaia di migliaia di persone e influenzare la pubblicazione del rapporto sull’occupazione.

L’inflazione nell’area euro è aumentata al 2,2% a settembre, rispetto al 2,0% dei tre mesi precedenti, lievemente sopra il target della BCE. Attualmente, il Mib segna un calo dello 0,3% a 42.739,03 punti. Fra gli indici minori, il Mid-Cap e lo Small-Cap registrano una diminuzione dello 0,3% e frazionale, rispettivamente, mentre l’Italia Growth scende dello 0,2%.

Sul Mib, Mediobanca cresce dell’1,9%, dopo due giorni di cali; Recordati avanza dell’1,3%, a 52,35 euro per azione. Tenaris, con un incremento dell’1,7%, ha annunciato di aver riacquistato oltre 658.000 azioni ordinarie. Al contrario, Leonardo scende del 2,4% e Banco BPM perde l’1,1%, con Crédit Agricole che esplora una possibile integrazione con la banca italiana.

Nel segmento cadetto, Pirelli guadagna il 2,2% mentre De’ Longhi segna un +2,0%. Acea è in calo dell’1,2% dopo la cessione di Rete 2 Srl a Terna. Avio perde il 2,1%, mentre Banca Generali chiude il programma di buyback con un incremento dello 0,3%.

Seri Industrial guadagna il 6,7%, mentre Triboo cresce dell’8,9% con risultati semestrali positivi. Emma Villas, invece, segna un rosso del 2,6%. Infine, a Wall Street, il Dow Jones e il Nasdaq registrano piccoli guadagni.

Il cambio euro-dollaro si attesta a 1,1733, mentre il prezzo del Brent è a 66,47 dollari al barile. Oggi, si attendono dati sui mutui statunitensi e il PMI manifatturiero.

