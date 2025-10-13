Andamenti dell’economia italiana e prospettive future

È disponibile il numero di ottobre de “L’economia italiana in breve”, pubblicato nella collana Statistiche. Questo numero offre una panoramica con informazioni e statistiche sugli sviluppi congiunturali e sulle caratteristiche strutturali del sistema economico-finanziario italiano.

La pubblicazione è organizzata in sette sezioni. La prima sezione analizza l’attività economica attuale, mentre la seconda si concentra sui prezzi. La terza sezione esamina le transazioni internazionali. Seguono informazioni sulla situazione finanziaria del settore privato e sugli andamenti del settore bancario. La penultima sezione riguarda la finanza pubblica, mentre l’ultima presenta le proiezioni macroeconomiche diffuse dalla Banca d’Italia e da altre istituzioni internazionali.