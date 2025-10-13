18.3 C
Roma
lunedì – 13 Ottobre 2025
Economia

Andamenti dell’economia italiana e prospettive future

Da StraNotizie
Andamenti dell’economia italiana e prospettive future

È disponibile il numero di ottobre de “L’economia italiana in breve”, pubblicato nella collana Statistiche. Questo numero offre una panoramica con informazioni e statistiche sugli sviluppi congiunturali e sulle caratteristiche strutturali del sistema economico-finanziario italiano.

La pubblicazione è organizzata in sette sezioni. La prima sezione analizza l’attività economica attuale, mentre la seconda si concentra sui prezzi. La terza sezione esamina le transazioni internazionali. Seguono informazioni sulla situazione finanziaria del settore privato e sugli andamenti del settore bancario. La penultima sezione riguarda la finanza pubblica, mentre l’ultima presenta le proiezioni macroeconomiche diffuse dalla Banca d’Italia e da altre istituzioni internazionali.

Articolo precedente
Toscana al voto, affluenza in calo per nuove elezioni
Articolo successivo
Acqua dolce sotto l’Adriatico: una risorsa da scoprire
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.