Ancora un pareggio per la Juve, termina 2-2 con la Fiorentina

La Juventus continua a lottare con i pareggi, facendo registrare un altro 2-2 contro la Fiorentina all’Allianz Stadium, dove non vince in campionato dal 9 novembre. I bianconeri, guidati da Motta, hanno preso due volte il vantaggio con due reti di Thuram, prima al 20′ e poi al 48′. Tuttavia, la Fiorentina non ha mollato, recuperando con il gol dell’ex Kean al 38′ e, successivamente, con Sottil all’87’. Questo risultato rappresenta l’undicesimo pareggio della Juventus in 18 giornate di Serie A, mantenendoli e i viola appaiati al quinto posto con 32 punti, a -3 dalla Lazio e a -9 dalle capoliste Napoli e Atalanta.

La partita è iniziata con grande ritmo, con la Juventus che ha mostrato intensità al 5′ con un colpo di testa di Vlahovic che ha sfiorato il gol. All’arbitro Mariani è toccato fermare il gioco per diversi cori razzisti, ma il match è ripreso dopo un breve intervallo. Il primo vantaggio della Juventus è arrivato al 20′ con un’azione individuale di Thuram, che ha trovato un varco centrale e ha segnato. La Fiorentina ha risposto, ma un tentativo di Kean è stato fermato da Gatti. Sottil e Adli hanno avuto delle occasioni, ma il pareggio è arrivato con il gol di Kean, che ha segnato di testa al 38′.

Nel secondo tempo, la Juventus è tornata in vantaggio al 48′ con Thuram, che ha segnato la sua prima doppietta in bianconero dopo una bella manovra di squadra. Tuttavia, nonostante i tentativi di aumentare il vantaggio, la Fiorentina è riuscita a trovare il pareggio al 87′ con un tiro potente di Sottil, lanciando la palla sotto la traversa. Durante il match, entrambe le squadre hanno avuto diverse opportunità, ma i portieri De Gea e Di Gregorio sono stati cruciali nel mantenere il punteggio attestato.

La partita si è conclusa senza ulteriori segnali di un vincitore, nonostante le ultime occasioni da entrambe le parti, con i bianconeri che hanno esaurito i cambi e hanno lottato fino alla fine. Quest’ulteriore pareggio ha evidenziato le difficoltà della Juventus di mantenere un vantaggio durante le partite, con i tifosi che restano in attesa di una vittoria che manca ormai da tempo.