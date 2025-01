Ancora un bambino intossicato dal formaggio a latte crudo

Un bambino di 9 anni ha subito un’intossicazione causata da un’infezione intestinale dovuta al consumo di un formaggio tipico del Trentino. Questa notizia è stata riportata dal Dipartimento di prevenzione dell’Apss (Azienda prevenzione per i servizi sanitari) di Trento, il quale ha avviato un’indagine epidemiologica che ha portato all’identificazione del lotto di formaggio responsabile, successivamente ritirato dal commercio.

Il formaggio in questione è a latte crudo e non ha subito trattamenti termici come la bollitura o la pastorizzazione, il che significa che potrebbe contenere germi patogeni, aumentando il rischio per la salute, soprattutto per i bambini di età inferiore ai 10 anni, le donne in gravidanza e le persone con un sistema immunitario compromesso. Questa tipologia di formaggio, sebbene apprezzata per il suo gusto unico, presenta dei rischi significativi, in particolare per le fasce più vulnerabili della popolazione.

Un evento analogo si era verificato a novembre dello scorso anno, quando una bambina di un anno di Cortina d’Ampezzo era rimasta intossicata dopo aver consumato un altro formaggio trentino a latte crudo, contaminato dal batterio Escherichia coli. Anche in quel caso, le procure di Belluno e di Trento avevano aperto un’inchiesta per approfondire le responsabilità e le cause dell’intossicazione.

Questi incidenti pongono l’accento sull’importanza della sicurezza alimentare e dell’adeguata informazione riguardo ai rischi della consumazione di prodotti a latte crudo. Nonostante le tradizioni culinarie regionali, è fondamentale che i consumatori siano consapevoli dei potenziali pericoli legati a tali alimenti, e che le autorità competenti attuino controlli rigorosi per garantire la salute pubblica.

Il Dipartimento di prevenzione ha sottolineato la necessità di prestare particolare attenzione a questi prodotti, specialmente per le categorie più fragili. In questo contesto, il ritiro dei lotti contaminati è una misura essenziale per prevenire ulteriori casi di intossicazione e per tutelare la salute dei cittadini. L’episodio serve come monito sull’importanza del monitoraggio della filiera alimentare, al fine di prevenire e ridurre i rischi legati al consumo alimentare.