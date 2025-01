Ancora pochi giorni per completare il primo step dell’operazione

Servirà ancora qualche giorno per la formalizzazione del pagamento da parte di Lufthansa dei 325 milioni di euro necessari per l’acquisto del 41% di Ita Airways, rappresentando il primo step del controllo della compagnia. Le due parti sono attualmente al lavoro sugli ultimi dettagli per concludere la prima fase dell’operazione. La scorsa settimana, l’agenzia di stampa tedesca Dpa ha indicato il 13 gennaio come probabile data per la transazione, ma né Lufthansa né Ita Airways hanno confermato o smentito ufficialmente questa informazione. Ci sono voci che suggeriscono che l’operazione potrebbe slittare di qualche giorno, con mercoledì 15 gennaio indicato come possibile nuova data per la sottoscrizione dell’aumento di capitale da parte del vettore tedesco.

Il primo passo del nuovo assetto proprietario prevede un’assemblea degli azionisti. Durante questa riunione, sarà nominato un nuovo Consiglio di Amministrazione (Cda), che passerà da 3 a 5 membri. Joerg Eberhart, attualmente capo strategia di Lufthansa e Ceo di Air Dolomiti, è in lizza per assumere il ruolo di amministratore delegato di Ita Airways. L’intera operazione rappresenta una parte fondamentale della strategia di Lufthansa nel rafforzare la propria posizione nel mercato aereo europeo, in particolare dopo l’indirizzo di consolidamento che il settore ha subito a seguito delle difficoltà economiche degli ultimi anni.

I flussi di cassa e la gestione operativa di Ita Airways sono elementi chiave per facilitare la transizione e la piena integrazione della compagnia aerea nel gruppo Lufthansa. La transazione è vista come un’opportunità non solo per ampliare il portafoglio di Lufthansa, ma anche per contribuire alla ripresa economica del settore aereo italiano, che ha dovuto affrontare sfide significative.

Nel complesso, il processo di acquisizione è visto con grande interesse dai mercati e dagli analisti, e la definizione dei dettagli finali del pagamento e della riorganizzazione societaria rappresenta un passo cruciale per il futuro di Ita Airways e per il gruppo Lufthansa. La gestione della transizione e l’implementazione delle nuove strategie commerciali saranno cruciali per garantire il successo dell’operazione.