Ancora più RAM e nuovo sistema di raffreddamento

Neanche il tempo di scoprire la data di lancio ufficiale dei prossimi iPhone 16, che già arrivano nuovi dettagli sui modelli che vedremo il prossimo anno. Al centro delle indiscrezioni, è finito in queste ore il modello Pro Max, che potrà beneficiare di caratteristiche particolarmente esclusive e prestigiose rispetto agli altri modelli.

Stando a quanto riferito dal noto analista Ming-Chi Kuo tramite X, l’iPhone 17 Pro Max potrà beneficiare di ben 12GB di RAM e di un nuovo sistema di raffreddamento, per mezzo della camera di vapore. L’aumento del quantitativo di RAM sarà chiaramente legato a garantire che le funzioni di intelligenza artificiale possano svolgere il proprio compito senza particolari criticità, direttamente in locale. Il resto dei modelli saranno destinati a restare con gli 8 GB a bordo.

Anche dal punto di vista della gamma di iPhone potremmo assistere a delle novità, rispetto a come siamo stati abituati sino ad oggi. Come già anticipato su queste pagine infatti, dovremmo vedere il lancio dell’iPhone super-sottile, denominato “Air”, combinato al 17 Pro ed al 17 Pro Max, per concludere con il device più economico, l’SE 4. La variante “Air” dovrebbe dunque prendere il posto della versione “Plus”, mentre bisognerà verificare se il tanto atteso iPhone SE 4 verrà annunciato assieme agli altri modelli o se arriverà senza una presentazione ufficiale, come accaduto con i modelli precedenti.

In merito alla camera di raffreddamento, non ci sono dettagli aggiuntivi. Secondo Kuo la variante Pro Max potrà fare affidamento su una nuova camera di vapore, in accoppiata ai fogli di grafene, che vedremo a partire già dagli iPhone 16. Il noto analista anche in passato aveva sottolineato la presenza di specifiche migliori sul modello più grande della line-up di smartphone premium di Apple. Altre migliorie potremmo vederle infatti anche nel comparto fotografico, con la presenza di tre sensori, tutti da 48MP. Non va poi dimenticato come la casa di Cupertino punti forte su questo modello, considerato il grande apprezzamento fatto registrare da parte del pubblico, tanto da rappresentare il 40% circa del totale delle vendite nell’attuale serie di iPhone. Inoltre, risulta essere il device in grado di generare più guadagno in assoluto.