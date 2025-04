Ancora piogge e temporali, regioni a rischio

Il ponte del 25 aprile si preannuncia instabile, con un vortice di bassa pressione che scenderà dalla Germania, causando maltempo su Veneto, Friuli Venezia Giulia, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise e Puglia. Precipitazioni non si escludono nemmeno in Romagna, Toscana, Lazio, Campania e Basilicata, mentre venti forti di maestrale e Bora interesseranno le Isole e l’Alto Adriatico. Tuttavia, il giorno successivo, sabato 26 aprile, il tempo migliorerà temporaneamente, con il sole che dominerà gran parte del Paese, sebbene possano esserci addensamenti e qualche pioggia al sud.

La fine di aprile sarà caratterizzata da un’ultima perturbazione, prevista per domenica 27 aprile, che porterà acquazzoni su Nord-Ovest e Sardegna al mattino, e rovesci su Toscana, Umbria, Lazio e Campania nel pomeriggio. Questa perturbazione concluderà un lungo periodo di instabilità iniziato il 13 aprile. A partire da fine aprile e dall’inizio di maggio, le condizioni meteorologiche cambieranno radicalmente con l’arrivo della prima ondata di caldo africano.

Nel dettaglio, per venerdì 25 aprile è prevista instabilità al Nord Est, temporali al Centro, e piogge al Sud, in particolare in Puglia. Per sabato 26, ci sarà un lieve miglioramento al Nord, sole al Centro e piogge alternate a schiarite al Sud. Domenica 27, il maltempo tornerà al Nord Ovest con piogge, e ci saranno rovesci sparsi al Centro, mentre il Sud beneficerà di sole e temperature in aumento. Si prospetta un inizio di maggio con l’anticiclone che porterà caldo.