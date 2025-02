“Ancora non sono del tutto..” Giovanna Civitillo torna in tv dopo l’incidente domestico e racconta cosa è accaduto

Giovanna Civitillo è tornata in tv dopo un incidente domestico che l’ha vista protagonista di una caduta notturna. Nel programma “È Sempre Mezzogiorno” del 7 febbraio, ha condiviso la sua esperienza di convalescenza e i dettagli della caduta, avvenuta a causa di un calo di pressione. Nonostante la gravità dell’incidente, Civitillo si sta riprendendo, con la promessa di rimuovere i punti a breve. Hanno destato attenzione le sue parole di gratitudine verso i familiari e gli amici per il supporto ricevuto.

Nel programma, Antonella Clerici le ha chiesto delle sue condizioni e Civitillo ha risposto di sentirsi meglio, ma con ancora i punti da togliere. Ha descritto la caduta come un momento spaventoso per la sua famiglia, esprimendo di sentirsi “miracolata” per aver evito conseguenze più gravi. Ha rivelato di essersi lussata una spalla e ha condiviso una foto dal pronto soccorso, evidenziando l’importanza della salute e di avere maggiore attenzione al proprio benessere.

La conduttrice ha parlato anche dei cambiamenti nella sua routine, aumentando l’assunzione di liquidi e minerali. Ha sottolineato l’importanza di bere tanto e prendersi cura di sé. La reazione del marito, Amadeus, che ha manifestato affetto su social media, e il sostegno dei fan, che le hanno inviato messaggi di incoraggiamento, hanno dimostrato quanto sia forte il legame tra Civitillo e il suo pubblico. Questo sostegno è fondamentale in momenti difficili, contribuendo a una ripresa più serena.