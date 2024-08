“Ancora non riesco a crederci” La coppia molto amata dal pubblico si dice addio: distacco definitivo

Non c’è pace per la coppia nata tra le mura della casa del Grande Fratello: Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi hanno annunciato, con un toccante messaggio su Instagram, la fine della loro relazione. È la seconda volta che i due ex gieffini decidono di percorrere strade separate, dopo una prima rottura avvenuta lo scorso giugno. E questa volta, sembra che il distacco sia definitivo.

L’annuncio ufficiale della rottura tra Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi

In un lungo sfogo pubblicato alle prime luci dell’alba, Greta ha rivelato tutta la sua amarezza. Il suo messaggio, intriso di delusione e rassegnazione, lascia intuire che il dolore per questa nuova rottura sia ancora fresco e bruciante.

“Mi ritrovo nuovamente qui, a scrivere un comunicato alle 5 del mattino, questa volta con il rammarico che tutto stava andando perfettamente”.

Solo pochi giorni fa, un suo criptico messaggio nelle stories aveva già fatto drizzare le antenne ai fan della coppia. Greta aveva scritto parole forti che, a posteriori, sembrano aver anticipato quello che sarebbe accaduto di lì a poco.

“Quando capisci che è finita? Quando l’altra persona preferisce andare in discoteca, viaggiare e divertirsi da solo. Lì devi capire che non c’è più spazio per te”.

Nonostante la sua solita riservatezza, Greta ha scelto di chiarire alcuni punti, rispondendo alle insinuazioni e agli insulti ricevuti. Prega i fan di non divulgare notizie false o indiscrezioni in male fede. L’ex gieffina non ha però voluto rivelare i dettagli che hanno portato alla separazione, chiedendo rispetto per la sua privacy e quella di Sergio.

È chiaro che Greta sperava in un esito diverso, come ha ammesso lei stessa nel post. La speranza è sempre l’ultima emozione a lasciare il nostro cuore, ma a volte è necessario guardare in faccia la realtà e arrendersi di fronte all’inevitabile. La decisione è stata presa, e la giovane ha ringraziato chiunque abbia sostenuto la loro relazione, senza nascondere la tristezza per un legame che, almeno per un periodo, ha fatto sognare molti.

Questa volta sarà davvero la fine per Greta e Sergio? O ci sarà ancora spazio per un nuovo capitolo nella loro turbolenta storia d’amore? Il tempo ce lo dirà. Per ora, non ci resta che augurare a entrambi di trovare la serenità che cercano.

Leggi anche: “Costretto a scrivere della fine di una storia” La coppia è scoppiata: serio il motivo per cui l’amore tra i due Vip sarebbe giunto al capolinea