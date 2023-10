Ancora maltempo sull'Italia, ecco dove: meteo oggi e domani

Paese diviso di nuovo in due, piogge al Nord e venti caldi di Scirocco al Sud

Settimana bersagliata da nuove perturbazione atlantiche che a fasi alterne colpiranno tante regioni del nostro Paese. Sarà dunque soprattutto il maltempo a caratterizzare il meteo dell’Italia nei prossimi giorni.

Già dal pomeriggio di oggi, lunedì 23 ottobre, è in arrivo una nuova perturbazione con nubi e qualche pioggia sparsa che dal Nordovest durante la notte si sposteranno verso levante andando ad interessare anche il resto del Nord fino a toccare l’area più settentrionale della Toscana.

Sarà tuttavia nella giornata di domani, martedì 24 ottobre, spiega iLMeteo.it, che le cose peggioreranno con forti piogge su tutto il Nord, su molte aree del comparto tirrenico centrale e sulla Sardegna. Al Sud e lato adriatico invece arriverà un nuovo rinforzo dei venti caldi di Scirocco che non solo manterranno condizioni meteo più stabili e a tratti anche soleggiate, ma contribuiranno a riportare le temperature su valori decisamente caldi per il periodo. Insomma, gira e rigira, l’Italia tornerà a dividersi in due. Da una parte il fresco brutto tempo autunnale e dall’altra un contesto meteo-climatico dai sapori sicuramente più estivi.