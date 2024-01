Ancora maltempo sull'Italia, da Milano a Roma: previsioni meteo oggi e domani

Ancora maltempo sull’Italia dove sono in arrivo ben 3 perturbazioni. Già da oggi, lunedì 15 gennaio, avremo piogge modeste soprattutto al Centro-Sud e un rinforzo dei venti, in particolare nelle aree tirreniche. La neve farà la sua comparsa sugli Appennini, anche se a quote piuttosto alte per questo periodo dell’anno: le previsioni attuali indicano che i primi fiocchi si mostreranno solo al di sopra dei 1600/1700 metri.

Nella seconda metà della settimana, tra mercoledì 17 e giovedì 18 gennaio arriverà una nuova perturbazione che causerà un ulteriore peggioramento delle condizioni meteorologiche fa sapere iLMeteo.it. Questo peggioramento interesserà inizialmente il Centro-Nord dell’Italia, per poi estendersi anche al Sud. Le temperature su abbasseranno ed è possobile che si verifichino nevicate anche a quote molto basse, specialmente in zone come il Piemonte, la Lombardia e l’alto Veneto, che potrebbero vedere la neve cadere fino a quote collinari (300 metri circa).