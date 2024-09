Ancora maltempo in Italia nel weekend, ecco le regioni a rischio pioggia

Il 14 settembre 2024, l’Italia ha già l’aspetto dell’autunno, con temperature che si sono abbassate significativamente, soprattutto al Centro-Nord. Un intenso ciclone polare ha portato un cambiamento drastico nelle condizioni meteorologiche, dando fine all’estate con forti piogge, temporali e nevicate sulle Alpi, accompagnato da un netto calo delle temperature.

Secondo iLMeteo.it, il weekend si preannuncia autunnale, caratterizzato da venti freddi e temperature al di sotto della media. I rovesci di pioggia interesseranno soprattutto il Sud, con fenomeni temporaleschi previsti per nord ed est Sicilia, Calabria tirrenica, Marche, Abruzzo, Molise e Puglia. Le Alpi subiranno forti venti, superando i 100 km/h, mentre la costa adriatica e le Isole Maggiori saranno soggette a burrasca. Il vento di Foehn porterà raffiche anche nelle vallate alpine.

Le temperature rimarranno sotto la media, con sole picchi di 27°C in Sicilia, 25°C in Calabria e Puglia, mentre altrove si registreranno difficilmente oltre i 20-22°C. Roma avrà una parziale eccezione, toccando i 24°C sabato e i 27°C domenica. Domenica mattina in Pianura Padana si registreranno minime fresche attorno ai 7/8°C; al Centro si prevedono temperature di 10°C a Perugia, 11°C a Firenze e 13°C a Roma. Al Sud, le minime saranno oltre i 15°C, notevolmente più basse rispetto ai giorni precedenti ma comunque accettabili.

Il risveglio di domenica sarà frizzante in gran parte del Paese, con una parziale attenuazione del vento che, tuttavia, rimarrà forte, specialmente su Alpi e Basso Adriatico. Le temperature massime, come da tradizione autunnale, non supereranno i 25°C e nelle zone montane, si preverranno gelate oltre i 1500 metri. Anche domenica ci saranno rovesci nelle stesse aree del sabato, con un spostamento a sud che includerà Abruzzo, Puglia e parti della Calabria e Sicilia.

Per i primi giorni della prossima settimana, si prevede un persistente maltempo al Centro-Sud, mentre al Nord ci sarà un peggioramento, con una continua presenza di basse pressioni e acquazzoni frequenti.