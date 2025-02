Ancora bel tempo sull’Italia, ma poi si cambia di nuovo: previsioni meteo

Non durerà a lungo questo bel tempo sull’Italia, con un cambiamento atteso nel weekend. Fino a domani, giovedì 6 febbraio, il clima sarà quasi primaverile, con sole e temperature superiori alla media stagionale. Tuttavia, dal fine settimana, una massa d’aria fredda dalla Russia porterà un peggioramento. I massimi termici raggiungeranno i 16-17°C al Nord e al Sud, ma solo al mattino si registreranno temperature prossime allo zero nei fondovalle centrali e settentrionali.

Da venerdì 7 febbraio, il maltempo inizierà a farsi sentire, con addensamenti nuvolosi, specialmente sulle Alpi piemontesi e tra Sardegna e Toscana, a partire dalla tarda mattinata. Il deterioramento delle condizioni meteo si intensificherà nel tardo pomeriggio, portando neve fino a basse quote in Piemonte e piogge sparse sulle regioni tirreniche, Sicilia e Metaponto. Sabato avremo un peggioramento significativo con neve in pianura sul Piemonte (accumuli massimi di 5-7 cm) e maggiori accumuli (20-40 cm) sulle Alpi occidentali. Anche il resto dell’Italia vedrà precipitazioni, in particolare sulla Toscana costiera, Liguria e Isole Maggiori.

Domenica, un ciclone sulla Corsica influenzerà ulteriormente il meteo, con piogge diffuse sul fianco occidentale italiano e ombrelli aperti dal Nord-ovest verso le coste tirreniche, inclusi Sardegna e Sicilia. In sintesi, ci aspettiamo un cambiamento radicale del tempo con neve e maltempo invernale in alcune zone del Nord.