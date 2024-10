Ancona capitale della salute del cervello, sindaco Silvetti: “Onorati e impegnati”

Il sindaco di Ancona, Daniele Silvetti, esprime grande orgoglio per il riconoscimento ricevuto dalla città come capitale europea della salute del cervello. Questo importante riconoscimento è stato ricevuto in concomitanza con la Giornata della salute mentale, in programma il 10 ottobre, e durante gli Extra G7 organizzati nell’ambito del G7 della Salute, che si svolge dal 9 all’11 ottobre ad Ancona.

Silvetti sottolinea l’importanza del percorso conoscitivo svolto dall’amministrazione comunale per sensibilizzare la popolazione sull’impegno verso la salute mentale. Nonostante la partecipazione a iniziative come ‘Everyone for Mental Health’, il comune non si limita a condividere informazioni e buone pratiche, ma è attivamente coinvolto in campagne di informazione nei parchi pubblici. Questi eventi sono progettati per coinvolgere diverse generazioni, combinando attività fisiche come ginnastica dolce e yoga con informazioni su una corretta alimentazione. Tali attività sono considerate buone pratiche per promuovere la salute mentale.

Il sindaco fa notare che, mentre la salute mentale può essere vista come una questione neurologica in senso stretto, essa implica anche un’apertura mentale e un’elasticità che sono essenziali per un’esistenza sana e soddisfacente. Questo approccio olistico rende la salute mentale una questione di interesse generale per la comunità, andando oltre il semplice trattamento delle malattie.

Il convegno organizzato ad Ancona, in collaborazione con l’European Academy of Neurology (EAN) e la Società italiana di neurologia (Sin), rappresenta una piattaforma per discutere strategie e pratiche efficaci per migliorare la salute cerebrale. La vista condivisa tra le varie istituzioni partecipanti punta a sviluppare un’attenzione collettiva verso il benessere mentale, favorendo un dialogo tra esperti e cittadini.

In conclusione, la città di Ancona si sta impegnando attivamente per preservare e migliorare la salute mentale della sua popolazione, tramite una politica di inclusione e informazione che abbraccia diverse sfere della vita, dall’attività fisica alla nutrizione, offrendo così un modello da seguire per altre comunità.