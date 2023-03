Anche voi credete che solo da bambini si può imparare una nuova lingua? O che so…

Anche voi credete che solo da bambini si può imparare una nuova lingua? O che solo andando all’estero sareste capace di parlare fluentemente?

Per un certo periodo ci ha creduto anche Antonio Parlati, ma con gli anni e grazie all’esperienza sul campo ha capito che si tratta di dicerie del tutto infondate: la difficoltà sta solo nell’approccio. Per imparare una lingua, infatti, è fondamentale «lasciare che essa ci emozioni, andando oltre le parole e riconoscendole un valore sociale». E chi meglio di Antonio, che parla ben cinque lingue e ha milioni di «studenti virtuali», può spiegarci come fare?

“Seven Steps” è in libreria e negli store online dal 28 febbraio 💂🏻‍♀️