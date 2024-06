Anche tu lo fai spesso al tuo cane? Sappi che lui lo detesta

Quando si parla del proprio cane sono tantissimi i padroni a stravedere in una maniera tale da risultare quasi morbosa, ma non solo dal punto di vista di altri padroni ma, incredibilmente, anche da quello del loro cane!

Alcune manifestazioni di affetto solite tra umani, infatti, non sono più così gradite dai nostri amici a 4 zampe, un gesto in particolare più di tutti viene spesso frainteso creando disagio e una sensazione di minaccia nel nostro cane, quella che per noi rappresenta una dimostrazione d’amore andrebbe dunque rivista o potremmo ottenere l’effetto contrario.

I baci vanno bene ma attenzione agli abbracci! Il nostro cane li odia, ecco perché.

Per il nostro cane siamo parte fondamentale del branco e, come succede anche in natura, tra i membri del branco gli scambi di affetto sono costanti ed espressi in tantissimi modi diversi. Il contatto fisico è senza dubbio il mezzo più utilizzato dai cani per manifestare le loro emozioni ma non ogni tipo di contatto fisico è realmente gradito.

Tra i comportamenti soliti tra i padroni che però sono meno graditi dal cane troviamo certamente l’abbraccio, la costrizione non è infatti ben vista dal cane che quando si sente in qualche modo intrappolato, seppur tra le braccia del suo padrone, cade in uno stato di ansia e stress. In molti non ci faranno caso ma basta guardare l’espressione del cane quando viene abbracciato per capire come questo atto in realtà non sia tanto gradito, ma perché questo avviene?

La spiegazione è molto semplice, nel linguaggio dei cani la costrizione e l’immobilizzazione forzata sono nient’altro che un segnale di sottomissione, quando lo abbracciamo, dunque, non gli stiamo trasmettendo il nostro amore, ma solo ricordandogli che deve restare al suo posto, un messaggio sbagliatissimo quando non viene utilizzato nel momento giusto.

Quando abbracciamo il nostro cane questo solitamente gira la testa, si lecca le labbra sbadiglia ed evita il contatto visivo, tutti segni evidente che l’animale non è a suo agio e che sta interpretando il nostro abbraccio non di certo per quello che realmente è. Alcuni studi scientifico hanno preso in esame tutti i segni di disagio mostrato dai cani abbracciati e ciò che è venuto fuori è che addirittura oltre l’82% dei cani abbracciati mostrava almeno uno o più segno di stress.

Per dimostrare affetto al nostro cane dovremmo quindi scegliere altre vie, le carezze sul petto o sulla schiena piuttosto che intorno alla testa sono sicuramente un mezzo migliore, così come lo è giocare con loro. Il gioco è infatti il vero mezzo per rafforzare il legame con il proprio cane ed uno dei sistemi più efficaci per gratificarlo e dimostrare lui quanto gli vogliamo bene.

Dora in avanti sarà dunque il caso di pensarci bene prima di abbracciare il nostro cane, anche se stritolare quella dolce palla di pelo sembra per noi davvero irrinunciabile.