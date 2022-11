Sfatare falsi miti: se hai una casa piccola non è vero che non puoi adottare un cane, il video mostra come puoi realizzare il tuo sogno.

A differenza di quanto si creda, prendersi cura di un cane non necessita obbligatoriamente ambienti di grandi dimensioni. A sfatare tale mito, proponendo utili e pratici consigli, nonché incoraggiando l’adozione anche a chi non possiede una grande casa, ci ha pensato una rubrica creata appositamente per l’occasione. Dove un esperto si prepara a fare visita a una giovane ragazza che abita in un piccolo appartamento assieme al suo fido.

Anche se hai una casa 🏠 piccola puoi adottare un cane 🐶 da amare 💖 VIDEO

Una delle prime accortezze proposte dal celebre blog di Caleb Simposon su YouTube – nel corso della sua visita al minuto appartamentino di circa 24 metri quadri della giovane nella Grande Mela – è quella di sottolineare un dato importante.

Il titoker spiega che si dovesse privare il pelosetto della sua necessaria attività motoria, pur lasciando che viva in un ambiente grande e accogliente, ciò rappresenterebbe ugualmente un problema per la salute dell’animale. Pertanto, quel che conta, è rispettare le necessità del pelosetto indipendentemente dalle dimensioni dell’ambiente in cui vive.

Caleb evidenzia – inoltre – i punti di forza dell’appartamento di Alaina. La ragazza non ha rinunciato al suo fedele amico a quattro zampe pur riconoscendo i limiti della sua abitazione e riscoprendone – assieme al tiktoker in una breve visita esplicativa – i suoi punti di forza.

Avere una casa piccola come quella di Alaina, ma profittevole per quel che riguarda il suo irrisorio affitto – rispettando le sue possibilità economiche del momento e pagando attualmente soltanto 650 dollari mensili – le garantisce di avere la possibilità di prendersi cura del pelosetto non facendo mancare lui nulla di fondamentale.

Il successo del video ha convinto migliaia di utenti a prendere in considerazione la scelta di adottare un fido anche se in condizioni di svantaggio per quel che riguardo lo spazio a disposizione nel proprio appartamento. Seppur prendendo atto dei bisogni del pelosetto. Alaina ha raccontato, per tal motivo, la sua giornata tipo: prima di andare a lavoro porta a spasso il suo cagnolino e lui – successivamente – le fa compagnia mentre pratica yoga.