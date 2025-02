Anche Milano ha le sue vigne: alle porte della città si produce un rosso davvero eccezionale da oltre 1000 anni

Tra le ampie distese della Pianura Padana, San Colombano al Lambro emerge con la sua collina, un’oasi di tradizione vinicola a solo 40 chilometri da Milano. Qui si produce il San Colombano DOC, l’unico vino con Denominazione di Origine Controllata nella provincia di Milano. Questa collina, alta 147 metri, si estende per otto chilometri ed è caratterizzata da un microclima favorevole alla viticoltura, con terreni ricchi di minerali e una buona esposizione solare. La storia vitivinicola della zona risale all’epoca romana e venne ulteriormente consolidata dai monaci benedettini e da San Colombano durante il suo viaggio dall’Irlanda.

Il San Colombano DOC, disponibile in versioni rosso, bianco e riserva, è il risultato di un perfetto equilibrio tra tradizione e innovazione. Il vino rosso nasce da un blend di vitigni storici come Croatina, Barbera e Uva Rara, arricchito da piccole percentuali di Pinot Nero e Chardonnay. Presenta un colore intenso con riflessi violacei e un bouquet aromatico di frutti rossi e note speziate. La viticoltura qui non è solo un’attività agricola, ma un patrimonio culturale, con una produzione annua storicamente documentata superiore ai 20.000 ettolitri.

San Colombano al Lambro è anche un borgo ricco di storia, segnato dal Castello Belgioioso del XII secolo e da chiese affrescate. Il Parco della Collina di San Colombano offre panorami mozzafiato e sentieri immersi nella natura, ideali per trekking e fotografia. Questo luogo è perfetto per esplorare il legame tra territorio e tradizione, rappresentato da un calice di vino rosso intenso e vellutato. Benvenuti a San Colombano al Lambro!