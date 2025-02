Anche Mario Cusitore se ne va: Un bacio inaspettato

Durante una registrazione del programma “Uomini e Donne”, Mario Cusitore, ex corteggiatore di Ida Platano, ha abbandonato lo studio a seguito di una segnalazione arrivata in redazione. Questa segnalazione, fatta dall’esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni, sosteneva che Cusitore e l’ex tronista Nicole Santinelli si erano baciati. Nicole, in precedenza, aveva avuto una breve relazione con Carlo Alberto Mancini, terminata a maggio 2023, con cui si era resa conto di una differente visione dell’amore.

Cusitore ha già affrontato polemiche in precedenti edizioni del programma. Infatti, durante il trono di Ida Platano, fu criticato da Gianni Sperti e coinvolto in una segnalazione che lo vedeva trascorrere la notte insieme a un’altra donna in una struttura ricettiva. Questa situazione aveva messo in crisi la tronista, che decise di non dargli una seconda opportunità. Nonostante i tentativi di Cusitore di riconquistare la fiducia di Platano, non ebbe successo.

La nuova segnalazione riportata su Cusitore potrebbe significare un ulteriore allontanamento dal programma, mettendo così in luce la sua difficile situazione all’interno del dating show di Maria De Filippi. La situazione ha sollevato interrogativi sul futuro di Cusitore in trasmissione, dopo un altro episodio controverso che ha coinvolto il suo comportamento durante il programma. La reazione del pubblico e delle altre figure presenti nella trasmissione sarà interessante da osservare nei prossimi episodi.