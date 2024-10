anche lui ha un passato ricco

Paola Caruso ha annunciato il suo matrimonio con Gianmarco, un uomo di 53 anni che ha già un figlio di otto anni da una precedente relazione. Le nozze sono programmate per il 10 luglio 2025, un evento che suscita grande attesa. Durante un’apparizione televisiva, Paola ha rivelato la data del matrimonio, attirando l’attenzione del pubblico sulla sua storia d’amore con Gianmarco, che si è sviluppata intensamente nel tempo.

Gianmarco, figura ancora misteriosa, ha già conquistato il cuore di Michele, il figlio di Paola, il quale lo chiama “papà”. Paola ha descritto Gianmarco come il partner ideale e una figura cruciale nella vita del bambino, condividendo sentimenti di gratitudine per la sua presenza. Ha dichiarato di vedere in lui “tutto quello che ha sempre sognato”, sottolineando l’importanza della stabilità che trae da questa relazione.

La loro storia d’amore è emersa in un periodo difficile per Paola, segnato dalla malattia di suo figlio Michele. Gianmarco ha giocato un ruolo essenziale come supporto in quei momenti critici, entrando nella vita di Paola “nel momento più buio”. La showgirl ha sottolineato che, senza il sostegno di Gianmarco, sarebbe stato difficile affrontare le sfide. Ha anche evidenziato l’importanza di avere una figura maschile stabile per Michele, contribuendo così al benessere del bambino.

Il loro incontro risale a un’occasione casuale in un hotel, dove i loro figli hanno iniziato a giocare insieme durante una colazione. Paola ha descritto quel momento come un colpo di fulmine, un incontro che ha dato inizio a una relazione intensa e significativa. Da quel giorno, la loro storia si è evoluta rapidamente fino alla proposta di matrimonio, celebrata con entusiasmo da Paola.

In un recente post su Instagram, la showgirl ha condiviso immagini della proposta, esprimendo la sua gioia con la frase “I said Yes” e mostrando dolci selfie accanto a Gianmarco. Le sue parole e la sua felicità suggeriscono un futuro luminoso per la coppia, tanto atteso e sperato. Questo matrimonio non rappresenta solo un passo importante nella vita di Paola Caruso, ma anche la realizzazione di un sogno d’amore.