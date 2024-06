anche lui dice addio all’imprenditrice

Le strade di Chiara Ferragni e Fabio Maria Damato si separano. Dopo sei anni di collaborazione come general manager del gruppo Ferragni, Damato ha deciso di lasciare la funzione di Direttore Generale delle società Fenice e TBS Crew per perseguire altre opportunità professionali. La notizia, comunicata ufficialmente dalle due aziende che fanno capo all’imprenditrice, sottolineando che il cambiamento fa parte di un percorso di “rinnovamento aziendale”.

Fabio Maria Damato, nato a Barletta e laureatosi in Economia aziendale presso l’Università Bocconi, ha ricoperto un ruolo fondamentale all’interno del gruppo Ferragni per diversi anni. Entrato in contatto con Chiara Ferragni nel 2017, Damato è diventato il braccio destro sia per Chiara Ferragni Collection che per TBS, contribuendo in modo significativo al successo dell’azienda.

Tuttavia, l’indagine della Procura di Milano per l’ipotesi di truffa legata al “Pandorogate” ha segnato una svolta nella collaborazione tra Ferragni e Damato. Entrambi sono stati indagati per concorso in truffa aggravata in relazione alla vicenda dei pandori Balocco griffati Ferragni, che ha suscitato polemiche e critiche. Ingenti i danni economici riportati dall’imprenditrice con un calo di fatturato importante e tanti contratti annullati a causa dell’incriminazione.

Anche la sfera personale di Chiara Ferragni ha subìto degli scossoni nella vicenda, con il rapper Fedez che ha dichiarato pubblicamente la crisi coniugale causata anche dalle questioni giudiziarie legate a Damato. Il rapper ha sottolineato che Chiara si è assunta tutte le responsabilità, ma ha indicato il suo ex manager come uno dei principali colpevoli della situazione.

Con l’uscita di scena di Fabio Maria Damato, il gruppo Ferragni si appresta a affrontare una nuova fase di cambiamento e rinnovamento. Resta da vedere quali saranno le prossime mosse dell’imprenditrice per risollevare le sorti del suo marchio e come sarà gestito il futuro delle società Fenice e TBS Crew senza il contributo di Damato.

Leggi anche: Chiara Ferragni, Fabio Damato rompe il silenzio sul caso del Pandoro: ecco le sue parole