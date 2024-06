“Anche lui come Chiara Ferragni” Clamoroso retroscena su Fedez: si scopre solo ora

Chiara Ferragni e Fedez hanno chiuso la loro storia d’amore da ormai diversi mesi ma ora, a far parlare, sono le loro situazioni economiche. Dopo le accuse rivolte a Chiara Ferragni per la nota storia del pandoro, ora anche Fedez finisce nel mirino di Selvaggia Lucarelli per alcune donazioni.

Selvaggia Lucarelli ha pubblicato da poche settimane un nuovo libro, “Il vaso di pandoro” che vede come tema centrale i Ferragnez. Nello scritto la Lucarelli analizza tutta la storia tra Chiara Ferragni e Fedez, dall’inizio della loro storia passando per il loro grande successo fino ad arrivare alla loro caduta. Selvaggia analizza non solo la nota vicenda legata alla vendita del pandoro, sponsorizzata da Chiara Ferragni, ma anche le donazioni che la coppia avrebbe fatto.

Alcune di queste donazioni, che Selvaggia Lucarelli ha analizzato e sulle quali ha indagato, riguardano Fedez. Nel testo si legge che alcune delle suddette sarebbero state effettuate dal rapper più per pubblicità che per beneficenza. L’inchiesta condotta da Selvaggia è riferita in particolare a due diverse donazioni che il rapper avrebbe sponsorizzato attraverso i social.

La prima risale al 2016 quando, il centro Italia veniva investito da una tragedia che tutti ricordano. Infatti in seguito al terremoto che 24 agosto distrusse alcuni comuni, tra cui Amatrice, Fedez insieme a J-Ax aderirono ad una campagna di donazioni per aiutare i terremotati.

“Faccio questo video per chiedervi una mano. Da oggi Newtopia devolverà gli incassi e gli utili della vendita dei propri singoli, di Vorrei ma non posto e di Andiamo a comandare a un’iniziativa promossa dal “Fatto” e dal Comune di Amatrice per la costruzione di un asilo e una scuola elementare.”

Secondo le fonti di Selvaggia Lucarelli la donazione promossa dagli artisti ammontava a poche migliaia di euro. La seconda donazione finita nel mirino della Lucarelli riguarda il 2017 e vede come protagonista Fedez. In questa occasione il rapper pubblica un singolo intitolato “Palle di Natale” e spiega che, l’intero ricavato sarebbe stato donato all’associazione Noi per gli animali Onlus. Selvaggia Lucarelli ha voluto far luce e chiarezza anche su questa vicenda ed ha contattato direttamente l’associazione.

La donazione è avvenuta, ma il rapper avrebbe contribuito alla causa con mille euro. Secondo Selvaggia le donazioni servivano più come pubblicità che come vera azione a fin di bene. Fedez, dopo aver saputo dell’inchiesta della Lucarelli avrebbe contattato Carlo De Benedetti, editore del quotidiano Domani, per lamentarsi di queste indagini. Selvaggia però non si ferma e continua nelle sue ricerche.