anche loro possono mangiarlo, ma solo così

Esiste un pandoro per cani in modo tale che anche loro possano mangiare questa delizia? Scopriamolo insieme.

Per noi si sta avvicinando un periodo di festa e di tradizione con prodotti tipici che mangiamo solamente in queste settimane. Ma abbiamo pensato anche ai nostri animali domestici, in particolare i cani?

Loro sanno essere molto golosi e magari possono interessarsi ai nuovi dolci che compaiono sulle nostre tavole. Parliamo dei due prodotti per eccellenza: panettone e pandoro. Esiste un pandoro per cani in modo tale da far godere anche lui di questo buonissimo sapore?

Ci concentreremo, qui di seguito, sull’argomento prendendo in considerazione il classico dolce che arriva da Verona e che si è diffuso poi in tutta Italia e nel mondo. Perché non parlarne in riferimento al nostro fedele amico a quattro zampe? Scopriamo tutto quello che possiamo.

Pandoro per cani: esiste?

A volte il cane prende qualsiasi occasione che ha a disposizione per prendere il cibo che mangiamo noi. Lo fa perché è estremamente curioso e goloso di carattere e non può farne a meno. Però, alcuni alimenti che per noi sono assolutamente buoni e normali, a lui possono provocare un’intossicazione.

Per quanto possiamo dire ed essere convinti di fare attenzione, potrebbe esserci sempre una distrazione oppure il bambino che in modo del tutto innocente vuole accontentare il suo amico dandogli un pezzo di pandoro.

Il pandoro, così come lo conosciamo noi, non è adatto al cane. Ci sono troppi grassi e zuccheri che causerebbero problemi al suo organismo. Ma niente paura. Anche il cane può assaporare questo dolce tradizionale perché esiste il pandoro per cani, ovvero un prodotto realizzato apposta per i nostri amici a quattro zampe.

Sono ormai anni che la cucina italiana ha messo insieme una serie di prodotti naturali, assolutamente adatti al cane per permettere anche a lui di mangiare il dolce in nostra compagnia. Prende il nome di “candoro” e si può trovare ormai ovunque, dai negozi fisici per animali e pasticcerie specializzate, oltre che online.

Pandoro per cani: il candoro

Il candoro contiene ingredienti sani che non creano nessun disturbo nei nostri pelosetti, è realizzato a mano con sapori che ricordano il nostro pandoro.

In genere, la ricetta contiene farina 00, farina integrale, yogurt greco, olio extravergine di oliva, miele, acqua lievito di birra. Alcuni hanno anche una meravigliosa glassa in superficie realizzata con acqua e yogurt greco.

L’impasto si fa come per il pandoro normale mettendo insieme tutti gli ingredienti e poi usando una planetaria. Anche il candoro ha bisogno di un po’ di tempo di lievitazione, in genere un’ora e mezza è sufficiente.

Molti consigliano di non fare un vero e proprio pandoro, ma di dividere l’impasto per realizzarne tanti piccolini. Così è più facile darli da mangiare al cane.

Una volta che i candori sono cotti (in forno a 175 gradi per una ventina di minuti), si può aggiungere una glassa al di sopra con gli ingredienti che abbiamo nominato e con l’aggiunta di un frutto adatto al cane.

Come vedete, si può anche preparare a casa. In questo modo potrete preparare qualcosa anche per il vostro pelosetto in modo tale da far vivere anche a lui l’atmosfera del Natale e di questo periodo di festa.