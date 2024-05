anche loro hanno deciso di dirsi addio 

Non tutte le love story che escono dal dating show di Maria De Filippi hanno la fortuna di avere un lieto fine. Anche quando si tratta di personaggi gettonatissimi sui quali tutti avrebbero scommesso che non sarebbe finita tanto presto. A Uomini e Donne una coppia è improvvisamente scoppiata, dopo averci fatto tanto penare per vederli uscire insieme dal programma.

Questa stagione televisiva del programma di Mediaset, ideato e condotto da Maria De Filippi, è ormai giunta al termine. Tante nuove coppie si sono formate, mentre altre sono morte prima ancora di nascere, per tante incomprensioni.

Se sul trono over, ad esempio, Brando continua a frequentare Raffaella, sappiamo anche che Cristian Forti e Valentina Pesaresi stanno ancora insieme. Proprio come Daniele Paudice che ha lasciato lo show insieme a Gaia Gigli.

Tante le coppie anche del trono over che continuano a frequentarsi, come Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza. La coppia aveva fatto sognare i tanti telespettatori del programma pomeridiano targato Mediaset. A quanto pare le cose vanno a gonfie vele, cosi ad Asmaa e Cristiano, che sembra stiano vivendo una bellissima storia d’amore. Ci sono anche altre coppie che si sono dette addio proprio in queste ore. Amori appena sbocciati che hanno già finito di splendere.

Uomini e Donne: la coppia scoppiata è quella formata da Marco Antonio ed Emanuela

Marco Antonio ed Emanuela non starebbero più insieme. A lanciare l’indiscrezione è stato il blogger Lorenzo Pugnaloni con una storia su Instagram. I due si erano conosciuti sul Trono Over di Uomini e Donne pochissimo tempo fa.

Un mesetto fa i due avevano iniziato ad attraversare una profonda crisi, dalla quale non si sono mai ripresi. Sui social c’erano tanti indizi che hanno fatto preoccupare i follower, tanto che qualcuno già aveva iniziato a sospettare che forse la coppia non stava più insieme.