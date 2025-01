Anche l’Italia ha il suo “Piccolo Tibet”: scopriamo insieme il borgo marchigiano sospeso nel tempo dove regnano pace e tranquillità

Immerso nella natura incontaminata e circondato da paesaggi mozzafiato, il borgo medievale di Elcito, situato nella provincia di Macerata, rappresenta un rifugio ideale per sfuggire alla frenesia della vita moderna. In un’epoca in cui la quotidianità è caratterizzata da ritmi accelerati, soprattutto nelle grandi città, molti cercano momenti di relax e tranquillità. Questo piccolo borgo offre l’opportunità di riconciliare corpo e spirito, grazie alla sua atmosfera serena e alla bellezza naturale che lo circonda.

Elcito, famoso per il suo ambiente pacifico, sorge su uno sperone di roccia a oltre 800 metri di altitudine, ai piedi del Monte La Pereta. Inizialmente costruito come fortificazione per proteggere l’abbazia benedettina di Valfucina, oggi il borgo attira visitatori, specialmente durante la primavera e l’estate, e rappresenta un luogo di origine e di sussistenza per i suoi abitanti, legati indissolubilmente alla loro terra.

Il borgo è rinomato per la sua posizione panoramica che offre viste mozzafiato su colline e montagne circostanti. Passeggiando tra le sue strade, si può percepire un’atmosfera quasi magica, con le tradizionali case di pietra che aggiungono un fascino senza tempo al paesaggio. Elcito sembra essere rimasto immutato, quasi sospeso nel tempo, nonostante i cambiamenti del mondo esterno.

Chi visita Elcito può godere di numerose attività all’aperto, tra cui percorsi di trekking che permettono di esplorare le meraviglie naturali del territorio. Inoltre, il borgo offre eventi e feste che celebrano la sua storia e le tradizioni locali, con rievocazioni storiche, musica e gastronomia tipica che permettono di immergersi nella cultura locale.

Per raggiungere Elcito, il modo più semplice è in automobile, partendo da San Severino Marche. Si può percorrere la SS 502 e la SP2, con un viaggio che dura poco più di 20 km. La distanza da Macerata è di circa 40 km, generalmente percorribili in meno di un’ora. La bellezza di Elcito, quindi, è raggiungibile con facilità, rendendolo una meta ideale per chi cerca un momento di relax e contatto con la natura.